زوج يطلق الرصاص على زوجته بعدما وعدها بليلة رومانسية في جدة

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انتصرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، لسيدة، أطلق زوجها الرصاص عليها، وتسبب في تعريض حياتها للخطر.
وفسخت المحكمة عقد نكاح السيدة من زوجها لتضررها منه، دون عوض، ما يجعلها في بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
وكانت الزوجة قد كشفت أن زوجها في إحدى المرات، زعم أنه سيقدم لها مفاجأة وبعد أن أشعل الشموع في غرفة النوم، ووضع الغطاء على زوجته زاعماً برودة الأجواء، فوجئت بإطلاق رصاصة عليها من سلاح ناري اخترقت رقبتها.
وأوضحت أن زوجها هددها إذا كشفت الحقيقة في المستشفى بأنه سيحرقها بماء النار، وطلب الادعاء بأن الرصاصة طائشة عن طريق الخطأ.
لكن أبلغت المستشفى الجهات الأمنية وأثبتت التحقيقات الجنائية أن إطلاق الرصاصة كان عن قرب وليست طائشة.
Source slaati
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