شاهد.. الأمر بالمعروف تنشر لوحات “الخوارج شرار الخلق” في شوارع وطرقات الرياض

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أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمس الأحد، بدء تفعيل حملة الخوارج شرار الخلق.

وأكدت أنه تم تفعيلها في 50 موقعًا في الرياض، وذلك بالشراكة بين فرع الهيئة وأمانة منطقة الرياض.

ونشرت رئاسة الهيئة عددًا من اللوحات للمواقع التي شهدت بدء الحملة بشكل فعلي في العاصمة، حيث تضمنت عبارات للتوعية بالذين يزعمون أن أهل السنة والجماعة من المرجئة، مستشهدة بقول الإمام أحمد، والذي وصفهم بأنهم من المرجئة لزعمهم أنهم على إيمان وحق دون الناس، ويعدون من خالفهم كافرًا.

Source akhbaar24.argaam

