“التجارة” تستدعي 1300 مركبة “جمس” و”شفرولية” لخلل في حزام الأمان قد يؤدي إلى عدم توفير الحماية الكافية للراكب

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أعلنت وزارة التجارة، أمس (الأحد)، استدعاء 1.332 مركبة “جمس” من نوع “Sierra” و “شفرولية” من نوع “Silverado / Tahoe” موديل 2019 وحتى 2021.
وأوضحت أن سبب الاستدعاء لوجود خلل في حزام أمان المقعد الأمامي قد يؤدي إلى عدم توفير الحماية الكافية للراكب، مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حـادث.
ودعت الوزارة مالكي هذه المركبات للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
Source akhbaar24.argaam
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