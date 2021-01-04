كاميرا مراقبة توثق قيام لص بسرقة أحذية المصلين من أمام أحد المساجد

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وثقت كاميرا مراقبة لحظة إقدام لص على سرقة أحذية المصلين من أمام أحد المساجد، أول أمس (السبت).
وأظهر الفيديو شخصاً يرتدي سترة صفراء ومكمم الوجه، يقوم بجمع الأحذية من أمام المسجد ووضعها داخل كيس كان يحمله بيده، قبل أن يفر هارباً من الموقع.
Source akhbaar24.argaam
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