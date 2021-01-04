مركز الأرصاد يعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس غدٍ الثلاثاء، سماءً غائمةً جزئيًا، تتخلَّلها سحبٌ رعديةٌ ممطرة، على مرتفعات مناطق: «جازان، وعسير، والباحة، ومكةَ المكرمة».

كما توقَّع المركز، تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «حائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والشرقية» والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ويشهد البحرُ الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموجِ فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط المَوْج.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحيَّةً شمالية غربية، إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم مناطق المملكة، غدًا الثلاثاء، بالدرجة المئوية:

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