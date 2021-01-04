«حصيلة رسمية» لحالات التعافي الجديدة من كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، في المملكة.

وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بتسجيل 37 حالة، وتلتها جدة بتسجيل 17 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 8 حالات، وينبع 7 حالات، وسجلت المدينة المنورة 6 حالات تعاف، وتم تسجيل 5 حالات تعافٍ جديدة في كل من: حائل وخميس مشيط والخبر.

وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتسجيل 10 حالات وفاة، فضلًا عن تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليكون إجمالي عدد حالات التعافي 354609 حالة في المملكة.

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