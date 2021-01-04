تعافي 166 حالة.. الصحة تعلن الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 363155 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 354609 حالات.

كما تم تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6256 حالة.

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