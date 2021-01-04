وزارة الصحة: 3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كوروونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة، وتصدرتها منطقة الرياض 34 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 28 حالة.

وسجلت المنطقة الشرقية 15 حالة، ومنطقة المدينة المنورة 6 حالة، والحدود الشمالية 3 حالات، وسجلت منطقتا الجوف ونجران حالتين لكل منهما، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من مناطق: «تبوك، وعسير، وجازان، والقصيم».

وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتسجيل 10 حالات وفاة، فضلًا عن تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليكون إجمالي عدد حالات التعافي 354609 حالة في المملكة.

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