أخبار السعودية اليوم.. 5 فئات مستثناة من رسوم فحص كورونا لعابري جسر الملك فهد.. والصحة توجه 3 نصائح هامة للمواطنين والمقيمين قبل أخذ اللقاح

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021م منها: 5 فئات مستثناة من رسوم فحص كورونا لعابري جسر الملك فهد، والصحة توجه 3 نصائح هامة للمواطنين والمقيمين قبل أخذ لقاح كورونا، والتعافي من فيروس كورونا بالسعودية بلغت 97.6%.

5 فئات مستثناة من رسوم فحص كورونا لعابري جسر الملك فهد

قررت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، استثناء خمس فئات من رسوم الفحص المخبري للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرّح لهم بالعبور عبر الجسر باتجاه مملكة البحرين.

حساب المواطن: وجود السائق أو الخادمة لا يؤثر على مبلغ الاستحقاق

جدد برنامج حساب المواطن، تذكيره بأن وجود سائق أو خادمة بمنزل المستفيد من البرنامج، لا يؤثر على الاستحقاق.

إحصاءات: نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية بلغت 97.6%

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا من إجمالي الحالات المؤكدة، في دول الخليج العربي، أمس الأحد، بلغ 95.6%.

الصحة توجه 3 نصائح هامة للمواطنين والمقيمين قبل أخذ لقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة، ثلاث نصائح للمواطنين والمقيمين، قبل أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.

«الزكاة والدخل» تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

نفذت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 3.131 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، تم خلالها ضبط 793 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

حقوق الإنسان: 5 مشروعات لاستخدامات لغة برايل لتمكين المكفوفين

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة عملت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من حقوقهم لتكون أحد أهم الدول التي برزت في استخدامات لغة برايل.

العدل: اختصار تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300 بمختلف المحاكم

أعلنت وزارة العدل، أنها اختصرت تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300 تصنيف بمختلف أنواع المحاكم، وذلك من خلال خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد عبر «بوابة ناجز najiz.sa».

التأمينات الاجتماعية: 4 فئات من المواطنين يحق لها الاشتراك الاختياري

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الفئات التي يحق لها الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًا، مشيرة إلى شروط الاشتراك ونسبته.

عداد كهربائي مكشوف يصعق طفلًا ومضاعفات تهدده ببتر يده في جازان

سجل شاب سعودي موقفًا إنسانيًا نبيلًا، مساء أمس الأول، بإنقاذه لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات تقريبًا كاد يلقى مصرعه ويفارق الحياة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي بأحد العدادات الكهربائية المكشوفة التابعة لقطاع خدمي في قرية مزهرة بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.

تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وعوالق ترابية على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحبًا رعدية وعوالق ترابية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

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