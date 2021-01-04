حقوق الإنسان: 5 مشروعات لاستخدامات لغة برايل لتمكين المكفوفين

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة عملت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من حقوقهم لتكون أحد أهم الدول التي برزت في استخدامات لغة برايل.

ومن أهم مجهودات المملكة في تمكين الأشخاص ذو الإعاقة البصرية، إنشاء مطابع خادم الحرمين الشريفين لصباعة القران الكريم بلغة برايل، وكذلك طباعة الكتب الدراسية بطريقة برايل وتسجيلها صوتيا.

وتأسيس مبادرة فريق برايل بوكس لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مواصلة دراستهم الجامعية، وتوفير أجهزة إلكترونية وتقنية سهلت للأشخاص المكفوفين تعلم لغة برايل.

وكذلك مبادرة كتابك لبابك التي تستهدف إيصال كتب برايل للطلاب المكفوفين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفقا لهيئة حقوق الإنسان.

ما هي لغة برايل؟

ويحتفل العالم في الرابع من يناير كل عام باليوم العالمي لطريقة برايل وهي عبارة عن عرض للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام ست نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد، بما في ذلك رموز الموسيقى و الرياضيات والعلوم، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ويستخدم المكفوفون وضعاف البصر لغة بريل التي سُمّيت بهذا الاسم تيمنا باسم مخترعها في القرن الـ19 الفرنسي لويس برايل، لقراءة نفس الكتب والنشرات الدورية المطبوعة بالخط المرئي، بما يكفل لهم الحصول على المعلومات المهمة، وهو ما يُعد مؤشرا على الكفاءة والاستقلال والمساواة.

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