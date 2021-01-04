أمير الكويت يرأس وفد بلاده المشارك في «قمة العلا» بالسعودية

يرأس أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفد بلاده خلال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي المقرر عقده غدًا الثلاثاء في محافظة العلا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الإثنين، أن أمیر البلاد يغادر غدًا إلى السعودیة، وذلك لترؤس وفد دولة الكویت في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.

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