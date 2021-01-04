عادل الجبير يفوز بجائزة الاعتدال للعام 2020

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بجائزة الاعتدال للعام 1441هـ/ 2020.

جاء ذلك لدى ترؤسه، اجتماعاً بمقر الإمارة في جدة، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز نائب رئيس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وعميد معهد الاعتدال الأمين العام للجائزة الدكتور الحسن بن يحيى المناخرة.

وقال أمير مكة: "يسعدني أن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 1441هـ/ 2020م، وهو وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، نظير جهوده المميزة والواضحة التي مثّلت المملكة في المحافل الدولية، مستندا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في المحافل والمنصات الدولية كافة، وأتقدم بالشكر الخالص لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان علي كل ماتحظى به هذه البلاد وإنساناها من اهتمام وتقدير للفكر والثقافة".

وأكد أن جهود وزير الدولة للشؤون الخارجية وإسهاماته تقاطعت مع أحد أهم أهداف الجائزة وهو إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية.

وتم ترشيح أكثر من 141 جهة وشخصية للجائزة في مجالات الإنسان والمجتمع، والسياسة والدبلوماسية، والفكر والمعرفة، والعلوم والتقنية ووقع الاختيار على شخصية الجبير لجهوده الكبيرة في الاعتدال. وتخلل الاجتماع استعراض لأعمال المعهد خلال العام الماضي، حيث قدّم عميد المعهد الدكتور الحسن المناخرة شرحاً عنها ومن أهمها: المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي الافتراضي "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم"، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي، كذلك المشاركة في ملتقى حوارات المملكة عن بعد الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. وقدم برنامج الاعتدال البحثي المدعوم في مجالات الاعتدال المعنية في مجالات كورونا وشملت الجوانب الأمنية، والاقتصادية، والصحية، والاجتماعية، والنفسية وبلغ عدد البحوث المقدمة221 بحثاً، وإنجاز دراسة "الجهود السعودية في الأزمات الإنسانية"، وإصدار 3 أفلام توعوية هادفة خلال أزمة كورونا عُنيت بتعزيز الانتماء دوت الخليج.

وبحسب العرض فقد أقام المعهد محاضرة بعنوان "مهددات الأمن الوطني"، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ألقاها المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام بن زكي عطية، واستعرض خلالها التاريخ الكبير للمهددات التي تتعامل معها المملكة من خلال رئاسة أمن الدولة والجهات التي تتكامل معها ومنها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وتطرق للجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين وأطماعهم في المنطقة. ولفت العرض إلى أنه تم إطلاق مسابقة مظلة الاعتدال الفنية، وهي مسابقة فنية تهدف لتعزيز المواهب ورفع مستوى الوعي والأمن الفكري وقيم المواطنة والتعاضد خلال أزمة كورونا واستثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع لهم أثناء الحجر المنزلي في مجالات المسابقة التصوير الفوتوغرافي، والتصوير بالجوال، والفن التشكيلي، والخط العربي، ورسومات الكاريكاتير، والقصة القصيرة، حيث بلغ عدد المشاركات 10,000 مشاركة من سعوديين ومقيمين، تم ترشيح 18 فائزاً وفائزة في حين بلغت قيمة الجوائز 250,000 ريال.

وتطرق العرض إلى تنفيذ أول برنامج ماجستير في الاعتدال على مستوى المملكة، التحق به أكثر من 120 طالباً وطالبة في مكة المكرمة، وجدة، وأبها، تحت إشراف المعهد. واستعرض الدكتور المناخرة خطة المعهد الأكاديمية والبحثية النوعية لعام 2021م. عقب ذلك تسلم الأمير خالد الفيصل تقريراً عن إنجازات المعهد.