العدل السعودية تلغي 1000 من تصنيف الدعاوى بالمحاكم عبر خدمة صحيفة الدعوى في بوابة ناجز

للتسهيل على المواطنين المتقاضين ، أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وعبر خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها الجديد عبر بوابة ناجز الإلكترونية عن تخفيض تصنيف الدعاوى بالمحاكم من 1300 تصنيف إلى 300 تصنيف فقط، وياتي هذا الغجراء وفقًا للوزارة ضمن إطار تحسين وتطوير خدماتها والتسهيل على المواطنين والمتقاضين أمام المحاكم، وربط التصانيف مع اختصاص المحاكم بشكل أدق.

تصنيف الدعاوى بالمحاكم الجديد

وأوضحت وزارة العدل أن التصانيف حسب التحديث الجديد لخدمة صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز شملت التصانيف للدعوى حسب التالي:

40 تصنيفًا في محاكم الأحوال الشخصية.

أكثر من 50 تصنيف في المحاكم العامة.

110 تصنيف في المحاكم الجزائية.

40 تصنيف في المحاكم العمالية .

40 تصنيف في المحاكم التجارية .

20 تصنيف في محاكم التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن مشروع المحكمة النموذجية الذي يهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، من خلال انتهاج سياسات إدارية وأنظمة عدلية متطورة، ووفق مبادارات التحول الرقمي بما يلبي احتياجات عموم المواطنين وتسهيل التواصل معهم.