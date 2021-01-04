شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يدشن معرض الكتاب الأول بمحافظة المخواة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز -عبر الاتصال المرئي- اليوم, معرض الكتاب الأول بمحافظة المخواة, الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، بمشاركة 11 دار نشر من مختلف مناطق المملكة، بحضور محافظ المخواة نايف الهزاني, ورئيس الغرفة ماشي العمري, وعدد من مديري القطاعات الحكومية المشاركة والمنظمة للفعالية.

وألقى أمير الباحة كلمة أكد فيها أن معرض الكتاب الأول بمحافظة المخواة يعد خطوة رائدة للاهتمام بالكتّاب والمؤلفين، وتشجّع المجتمع على القراءة واقتناء الكتب مما يعكس ثقافة المجتمع، داعياً الجميع إلى زيارة المعرض، خاصة مع ما يشهده القطاع التهامي من أجواء جميلة.

من جانبه عد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة رئيس اللجنة العليا المشرفة على معرض الكتاب ماشي بن محمد العُمري، رعاية أمير المنطقة وتدشينه للمعرض دافعاً كبيراً لكل اللجان العاملة بالمعرض ومحفزاً لكل المشاركين ودور النشر المتواجدة, منوهاً بدعم سموه لكل المناشط الثقافية والاجتماعية.

وقال: «إن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل فعّال في إيجاد بيئة استثمارية جيدة خصوصاً في مجال المكتبات ودور النشر، ولدينا رسالة ثقافية يمكن من خلالها أن نحقق التنمية الثقافية التي تعد رافداً من روافد الجذب الكبرى، حيث تعد المكتبات مجالاً خصباً للأنشطة التجارية الثقافية التي تهدف إلى تنمية المكان والإنسان.»

وأشار العُمري إلى أن المعرض يضم فعاليات مصاحبة تصنع مجتمعاً حيوياً له حراك فاعل مابين الأمسيات الفكرية والثقافية والشعرية والمسرحيات والأمسيات الفنية والشعبية، مبيناً أن منصات التوقيع في المعرض ستحتضن الكتاب للتوقيع على كتبهم أمام الزوار, التي تعد أحد العوامل التي تمكن من استثمار الطاقات الشبابية وتدعم مؤلفاتهم.

وأفاد أن المعرض يمتد 10 أيام بدءًا من اليوم وتنطلق الفعاليات 4 عصراً حتى 10 مساءً، مرحّباً بالزوار والاستفادة من المكتبات ودور النشر المتواجدة, مهيباً بالجميع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.