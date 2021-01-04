شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يطلع على جاهزية صحة المنطقة لتحقيق النموذج المواكب لرؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اطلع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في الإمارة اليوم، على تقرير مفصل عن آخر استعدادات الشؤون الصحية بالمنطقة للمرحلة المقبلة ورسالتها للمنطقة والمجتمع للوصول إلى النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة 2030, كما اطلع على التجهيزات والإجراءات التي قامت بها الشؤون الصحية بالمنطقة في تصميم وإعادة هيكلة الشؤون الصحية من خلال تكوين ٥ لجان رئيسة، تتفرع منها ٩ فرق عمل بواقع ٨٣ عضواً لتنفيذ النموذج المعتمد خلال ٣٠٠ يوم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن بن عبدالرحمن الرقيبة.

واستعرض الرقيبة مبادئ تحقيق المعايير المطلوبة التي حققتها صحة المنطقة للوصول إلى النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة، مؤكداً جاهزية الشؤون الصحية بالقصيم للانطلاق في عملها الإشرافي الذي تسعى من خلاله بأن تكون المديرية نموذجاً محققاً أهداف الرؤية، متطرقاً إلى العمل على تطوير القطاع الصحي بمختلف محافظات المنطقة والسعي إلى تقديم الدعم والمساندة من خلال توفير كل الاحتياجات التي تخص تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه.

وأثنى الأمير فيصل بن مشعل بن سعود على الجهود التي يبذلها منسوبو صحة القصيم، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي من دعم متواصل من القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية العمل في المنطقة لتحقيق النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة 2030.