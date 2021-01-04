شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: 15.766 مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا خلال أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 15.766 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال أسبوع، وذلك للفترة من 1442/5/12، حتى 1442/5/18. وجاء توزيع المخالفات بحسب المناطق كالتالي: منطقة الرياض (5056)، منطقة مكة المكرمة (2544)، منطقة القصيم (1970)، منطقة المدينة المنورة (1621)، منطقة الجوف (1447)، المنطقة الشرقية (1002)، منطقة تبوك (604)، منطقة حائل (439)، منطقة عسير (292)، منطقة الحدود الشمالية (277)، منطقة الباحة (244)، منطقة نجران (196)، منطقة جازان (74).

