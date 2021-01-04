شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طلاب يتدربون على الآلات والغناء الشرقي في أول معهد موسيقى بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو طلاب يتدربون على الآلات والغناء الشرقي في أول معهد موسيقى بالمملكة، وجاء ذلك بعد حصوله على ترخيص وزارة الثقافة لمزاولة أنشطته، بشكلٍ نظامي.

وظهر في المقطع حماس كبير يغمر القائمين على " معهد البيت الموسيقى بالرياض "، بعد حصولهم على ترخيص رسمي من وزارة الثقافة في نهاية 2020 لمزاولة أنشطتهم في تعليم الموسيقى والفنون.

ويحتضن المعهد الآن العديد من الموسيقيين والمواهب الراغبة في تعلم العزف على مختلف الآلات الموسيقية، حيث حصل الطلاب على تدريبات أدائية وصوتية، ويتعلمون على آلات موسيقية مختلفة، حسب رغباتهم من التعليم على البيانو والجيتار والكمان والعود والقانون وأنواع مختلفة من التدريب الصوتي بما في ذلك نمط الغناء الشرقي.

وكان وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قد أعلن إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في المملكة، والتي حصل بموجبها "مركز الدولية الموسيقي للتدريب" ومعهد "البيت الموسيقي للتدريب" على رخصتين لممارسة نشاط التدريب الموسيقي، وهما معهدان متخصصان يقدمان التدريب وتنمية المواهب في المجال الموسيقي.