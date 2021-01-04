اخبار السعوديه

بالفيديو.. " السليمان " يحسم الجدل حول تحية المسجد الحرام

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " السليمان " يحسم الجدل حول تحية المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أجاب عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان على سؤال " تحية المسجد الحرام هل هي الصلاة أو الطواف ".

 

وقال " السليمان " خلال تصريحات تلفزيونية:" تحية المسجد الحرام هي الطواف ولكن إذا دخل الشخص المسجد الحرام ولم يتيسر له الطواف فإنه لا حرج له أن يصلي ركعتين ويجلس ".

وأضاف " السليمان ":" لكن دخول الحرم في هذه الأوقات يصعب على المسلم أن يطوف للزحام أو للترتيبات الحاصلة الآن، فإذا دخل الحرم فيصلي الركعتين أو السنة ولا حرج أن يجلس بعد ذلك ".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا