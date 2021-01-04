شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " السليمان " يحسم الجدل حول تحية المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أجاب عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان على سؤال " تحية المسجد الحرام هل هي الصلاة أو الطواف ".

وقال " السليمان " خلال تصريحات تلفزيونية:" تحية المسجد الحرام هي الطواف ولكن إذا دخل الشخص المسجد الحرام ولم يتيسر له الطواف فإنه لا حرج له أن يصلي ركعتين ويجلس ".

وأضاف " السليمان ":" لكن دخول الحرم في هذه الأوقات يصعب على المسلم أن يطوف للزحام أو للترتيبات الحاصلة الآن، فإذا دخل الحرم فيصلي الركعتين أو السنة ولا حرج أن يجلس بعد ذلك ".