شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 166 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,609 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 10 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6256 حالة.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الصحة، على انخفاض الإصابات الحرجة بفيروس كورونا إلى 347 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العنايات المركزة.