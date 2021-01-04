شكرا لمتابعة خبر عن جهود قامت بها المملكة لإعادة تشغيل "مطار عدن" بعد الهجوم الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

سارع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بذل كافة جهوده من أجل إعادة تشغيل "مطار عدن" بعد الهجوم الذي شنه ميليشيات الحوثي في الأسبوع الماضي لاستهداف عناصر الحكومة اليمنية الجديدة.

وقام البرنامج بتشكيل فريقا هندسيا في أقل من 24 ساعة من وقوع الاعتداء من أجل إصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم.

يذكر أن البرنامج شكل الفريق من استشاريين ومقاولين وفنيين، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وإدارة المطار.