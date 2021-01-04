شكرا لمتابعة خبر عن فئات يحق لها الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفئات التي يحق لها الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات.

وتمثلت هذه الفئات في المواطنين العاملين خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، أو كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.

كما شمل ذلك المواطنون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميًا للنظام، والمشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا أو في مجال الخدمات والحرفيين.