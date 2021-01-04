جامعة القصيم تعلن إصلاح خطأ تقني تعرضت له صفحات الطلبة

أعلنت جامعة القصيم، أنه تم حل خطأ تقني وقع في صفحات بعض الطلبة، مشيرة إلى أن الخطأ حدث أثناء إجراء عملية تحديثات مجدولة.

وذكرت عمادة تقنية المعلومات بجامعة القصيم –عبر حسابها على تويتر- أنه أثناء التحديثات التقنية المجدولة التي تقوم بها العمادة بشكل دوري، حدث خطأ تقني أدى لعرض بعض المعلومات في عدد من صفحات الطلبة.

وأكدت عمادة تقنية المعلومات أنه تم اتخاذ الإجراء المناسب وحل الإشكالية بعد انتهاء التحديث.

وكانت عمادة تقنية المعلومات بجامعة القصيم أعلنت في 23 ديسمبر الماضي، أنها تعمل على مشروع تطوير مواقع الجامعة.

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