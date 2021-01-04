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بالفيديو.. مرور الرياض يتفاعل مع بلاغ مواطن ويقبض على قائد باص مخالف

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إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه..

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ من مواطن، معلنًا القبض على قائد باص كان يسير بسرعة عالية بأحد طرق الرياض، مشيرًا إلى أنه تمت إحالته للهيئة المرورية.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على بلاغ المواطن «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه، إن قائد الباص كان يسير بسرعة عالية جدًا ويقوم بتجاوزات خطرة على طريق الخرج الجديد في مدينة الرياض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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