إغلاق 3 منشآت غذائية بالعزيزية لعدم وجود تراخيص

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 3 منشآت تجارية في نطاق البلدية؛ بسبب عدم وجود ترخيص.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنه تم تنفيذ جولات رقابية على المطاعم ومنشآت بيع وتداول المواد الغذائية، أسفر عنها إتلاف 179 كجم لحوما وخضراوات يظهر عليها التلف والفساد، وتدني مستوى النظافة، إضافةً إلى ضبط 5 عمال لا يحملون شهادات صحية ، مشيرًا إلى إغلاق 3 منشآت تجارية تعمل بدون ترخيص؛ حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد المالكي أن الفرق الرقابية في البلدية تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن و المقيم داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد940.