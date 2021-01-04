«الخريف» يؤكد أهمية توظيف وتدريب السعوديين في المصانع

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن الوزارة تحرص على تحفيز المنشآت الصناعية للاستثمار في العنصر البشري السعودي من خلال توظيف وتدريب الشباب والشابات، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة.

وقال الخريف خلال زيارته لعددٍ من الشركات الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، إن التدريب في موقع العمل هو الأفضل حيث يتأقلم المتدرب مع البيئة التي سيعمل فيها.

وشملت جولة وزير الصناعة، ميناء الملك عبدالله، الذي بدأ أعمال التشغيل التجريبي عام 2013، ويستوعب 6 ملايين طن بضائع عامة، ويتميز بموقعه الجغرافي حيث يقع الميناء على ساحل البحر الأحمر الذي يعد أهم طرق التجارة البحرية العالمية بين الشرق والغرب، إضافة إلى قربه من الوادي الصناعي، وهو مراكز الصناعات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وخلال جولته، تفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية شركة مارس العربية السعودية، التي ينتج مصنعها تشكيلة منوعة من العلامات التجارية Galaxy للتوزيع بالمملكة، كما يقوم المصنع بتصدير منتجات إلى 11 سوقًا في جميع أنحاء المنطقة؛ حيث تشكل الصادرات 40% من إنتاجية المصنع على أن تصل إلى نسبة 70% في عام 2021م.

عقب ذلك، قام وزير الصناعة بزيارة المركز اللوجستي لشركة بن زقر بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المركز وفق أحدث المعايير العالمية، متضمنًا آلية لتسهيل عمليات التخزين والتوزيع والنقل والخدمات المضافة.

كما توجه وزير الصناعة لزيارة كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، التي تعد أول مؤسّسة أكاديميّة بحثية متخصّصة في ريادة الأعمال في المملكة والشرق الأوسط، وتسعى نحو بناء قادة المستقبل من خلال منظومة من البرامج التعليميّة، والتربويّة، والأبحاث التطبيقيّة، والدراسات الميدانيّة.

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