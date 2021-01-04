السعودية | الصدفة جمعتهما.. صور مبهرة لمصور سعودي مع صقار هاوٍ

شكرا لقرائتكم الصدفة جمعتهما.. صور مبهرة لمصور سعودي مع صقار هاوٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جمعت الصدفة بين مصور سعودي مع آخر هاوي تربية الصقور، ليظهر بصور ضوئية لاقت استحسان الكثير على نطاق واسع، حتى سجلت إعجاب كبير حين راجت تلك الصور على منصات التواصل الاجتماعي والإعلامية.

ونتج عن لقاء المصور فيصل بن زرعة مع الصقار عبد العزيز آل حسن صور فوتوغرافية تفوق الخيال، على حد تعبير الكثير.

وقال بن زرعة لـ"العربية.نت": الصدفة جمعت بيني وبين الصقار، وتحديداً شمال الرياض بالقرب من حي حطين، كنت حينها أبحث عن موقع مميز للتصوير، لأنتهز فرصة جمال الأجواء وتكوينات السحب لحظات الغروب، وعند الوصول إلى الموقع شاهدت شخصا يلوح من بعيد، وهو يحاول أن يدرب صقوره ويروضها ويحافظ على لياقتها كعادته، فاقتربتُ منه وتعرفتُ عليه، واستأذنته في التقاط بعض الصور".

وواصل سرد القصة: "وحين نجاح الصور الأولى، تم الاتفاق بعد ذلك على التصوير مرة أخرى مع بروز بدر يوم 29 ديسمبر 2020 م، وتم اختيار نفوذ ملهم شمال الرياض بـ 70 كم، وتم تصوير بزوغ القمر وتوثيق هذه الثلاثية في التصوير ما بين العدسة والصقار والصقر في لوحة فنية بديعة".