ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

الإثنين 4 يناير 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين، بنحو 3 ريالات، مقارنة بتعاملات الأحد، مع بداية قوية لأسعار المعدن الأصفر عالميا.



وربح المعدن النفيس عالميا 25% منذ بداية 2020، إذ تبنت بنوك مركزية وحكومات عالميا إجراءات تحفيز اقتصادي، مما يمهد الطريق لارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الإثنين، نحو 231.49 ريال (61.73 دولار)، مقابل 229.05 ريال (61.06 دولار) الأحد.

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في المملكة، فقد سجل نحو 202.55 ريال (54.01 دولار)، مقابل 200.42 ريال (53.43 دولار)

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، عند فتح تعاملات اليوم عند مستوى 173.61 ريال (46.30 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 135.03 ريال (36.01 دولار). وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 115.97 ريال (30.91 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، عند فتح تعاملات 7200 ريال (1920دولارا).

وقال أولي هانسن المحلل لدى بنك ساكسو "نتوقع مزيدا من التفوق لأداء الفضة في 2021 على أساس وجود المزيد من الظروف المواتية بفعل التحول نحو الطاقة الأكثر نظافة، مما يرفع الطلب الصناعي، إلى جانب التعافي الاقتصادي المتوقع، وهو ما يعود بالنفع على الفضة أكثر منه على الذهب".

وصعد الذهب مع استمرار خسائر الدولار اليوم الإثنين، ليتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء سنوي في عقد بدعم من الضبابية الاقتصادية وفي ظل توزيع الحكومات حول العالم تحفيز ضخم لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية بزيادة 1.61% عند مستوى 1925.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب على زيادة 1.10% إلى 1919.50 دولار.

وربح المعدن النفيس 25% منذ بداية 2020، إذ تبنت بنوك مركزية وحكومات عالميا إجراءات تحفيز اقتصادي، مما يمهد الطريق لارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.

يعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم الذي من المرجح أن ينجم عن إجراءات التحفيز المالي غير المسبوقة والسياسات النقدية فائقة التيسير.