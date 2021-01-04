شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. الواجهات البحرية تتزين لاستقبال المتنزهين في إجازة منتصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أنهت أمانة الشرقية استعداداتها لاستقبال المتنزهين والزوار في محافظة القطيف خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1442هـ، وذلك بتجهيز وتهيئة الحدائق والواجهات البحرية والمتنزهات والمواقع السياحية والمناطق التراثية في المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.

وأوضحت الأمانة أن إجازة منتصف العام تتزامن مع تحسن الأجواء الشتوية في المنطقة ،الأمر الذي يحفز المتنزهين والزوار على زيارة جميع المواقع الترفيهية والسياحية في المحافظة، مشيرة إلى أن عدد زوار الواجهات البحرية في محافظة القطيف بلغ أكثر من 120 ألف زائر من داخل المحافظة وخارجها منذ منتصف ديسمبر الماضي 2020م.

وأشارت الأمانة إلى أن الواجهة البحرية بالمحافظة تضم العديد من المواقع الترفيهية وألعاب الأطفال والخِدْمات العامة إضافة إلى البيت التراثي الذي يتكون من مطعم شعبي ومواقع للأسر المنتجة والحرفيين، منوهة إلى أنه تم تخصيص المواقع الاستثمارية المتنوعة للتأجير بمساحات وأنشطة مختلفة تتناسب مع طبيعة المواقع.