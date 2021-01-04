شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 4 أسباب قد تؤدي لانفجار السخانات في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أربعة أسباب قد تؤدي لانفجار سخانات المياه في المنازل، خصوصًا في فصل الشتاء ومع كثرة الاعتماد عليها.

ونوه مختصون في كفاءة أن أول هذه الأسباب في عملية تعطل صمام الأمان، نتيجة لوجود أملاح مترسبة، تليه مشكلة تسرب الماء بسبب حدوث تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام، فيما يتمثل ثالث هذه الأسباب في عدم فصل المنظم الحراري "الثرموستات" عند الوصول للدرجة الموصى بها، وأخيرًا، حينما تكون سماكة أسطوانة الخزان أقلَّ من المطلوب؛ مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.

وأكد مختصون في المركز ، أن السخان الفوري يستهلك فقط عند التشغيل، أما السخان العادي فيعيد التسخين كل فترة حتى في حال عدم الاستخدام للمحافظة على درجة ثابتة للماء، مقدمة في الوقت ذاته النصيحة بأهمية أستخدام السخان الفوري الذي يعتبر أكثر توفير ، كما أن تثبيت درجة الحرارة عند 60 ايضا يفرق في التوفير.