شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مخالفة للإجراءات الوقائية من "كوفيد - 19" في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 843 جولةً رقابيةً، منها جولتان مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، منها 13 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتان تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعاً باستخدام 141545 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 465 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7803 أطنان من النفايات، وأزالت 4457 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.