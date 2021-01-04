ابتكار مدهش.. مرتبة ذكية للرضع تحافظ على درجة الحرارة المناسبة

2021-01-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

الأدوات الذكية موجودة في كل مكان، حيث تقوم شركات التكنولوجيا بدمج الذكاء الاصطناعي في السيارات ومكبرات الصوت والمصابيح الكهربائية والهواتف، وهدفهم بشكل عام هو جعل الحياة أكثر سهولة، كما يتم استخدامها أيضًا في المجال الطبي لتحسين مستوى رعاية المرضى.

وأبرم خبراء في جامعة نوتنغهام شراكة مع شركة روبر Rober Ltd المصنعة في تشيسترفيلد لصنع مرتبة ذكية للأطفال المبتسرين لإبقائهم في درجة حرارة مثالية للوقاية من المضاعفات الصحية.

وغالبًا ما يكون الأطفال الخدج غير قادرين على الحفاظ على درجة حرارة أجسامهم الأساسية ويجب أن يظلوا دافئين طوال الوقت، وإذا لم يحدث ذلك، فقد يصابون بمشاكل صحية مثل مشاكل التمثيل الغذائي وصعوبة التنفس.

وقال مطورو المرتبة الذكية إنه يمكنها اكتشاف التقلبات الصغيرة في درجات الحرارة وتدفئة الطفل تلقائيًا، وقد تم بناء نموذج أولي ويختبر حاليًا، ويأمل الفريق في إطلاق منتجهم في الوقت المناسب، حيث لا يوجد مخطط زمني لإطلاق المنتج في السوق حاليًا أو سعره.

وقال البروفيسور بيتر فورد الذي يقود المشروع: من الضروري أن يتمكن الأطباء من توفير الحرارة للطفل، والقيام بذلك خارج الحاضنة له مزايا كبيرة، ذلك لأن الأطفال الصغار جدًا لا يستطيعون تنظيم حرارة جسدهم كما يفعل الكبار، لذا فإن الحفاظ على درجة حرارة مناسبة للجسم في مثل هذا العمر الضعيف أمر ضروري.

وتابع: الأطفال الذين لا يتم تدفئتهم في درجة حرارة مناسبة يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بمضاعفات، لذلك كنا حريصين على تطوير شيء يساعد على ضمان تعظيم فرص نموهم الطبيعي.