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العميد محمد السعد مديراً لجوازات منطقة الرياض

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2021-01-04

العميد محمد السعد مديراً لجوازات منطقة الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الاثنين، قراراً بتعيين العميد محمد بن عبدالعزيز السعد مديراً لجوازات منطقة الرياض.

يذكر أن العميد محمد بن عبدالعزيز السعد، من الكفاءات المتميزة في المديرية العامة للجوازات وتولى لعدة سنوات منصب مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية.

أسرة تحرير صحيفة  “متابعات الخليج 365” تتمنى للعميد السعد التوفيق في منصبه الجديد وخدمة دينه ومليكه ووطنه.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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