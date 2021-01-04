جامعة بيشة تحدد موعد بدء القبول في برامج الدبلومات التطبيقية

2021-01-04

متابعات الخليج 365 - بيشة

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة بيشة فتح باب القبول في برامج الدبلومات التطبيقية المعتمدة من الجامعة والمصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 14٤٢هـ، للمدة من الأربعاء 22 / 5 / 1442هـ حتى السبت 6/ 3 / 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكتروني على الرابط: https://2u.pw/skEF3

وأوضحت العمادة أن البرامج المتاحة هي: دبلوم برمجة أنظمة المعلومات لأربعة فصول دراسية، ودبلوم برمجة تطبيقية لفصلين دراسيين، ودبلوم إدارة مكتبية لفصلين دراسيين، ودبلوم محاسبة تجارية آلية لفصلين دراسيين، ودبلوم محاسبة حكومية آلية لفصلين دراسيين. مشيرة إلى أنه شروط القبول العامة تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يحمل إقامة نظامية لغير السعوديين، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ودعت الراغبين للمزيد من الاستفسار عن آلية القبول والتقديم التواصل مع العمادة على هاتف: 0176238424 ، أو البريد الإلكتروني: [email protected]