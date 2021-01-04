العدل تعلن تفاصيل المقابلات الشخصية للمتقدمين للمسابقة الوظيفية

2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العدل إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من المتقدمين والمتقدمات للمسابقة الوظيفية للعام الحالي 1442، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1442/06/04هـ.

وأوضحت وزارة العدل أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمدعوين لغرض الدخول إلى موقع الوزارة وطباعة بطاقة دخول المقابلة التي تحتوي على موعد المقابلة ومكانها.

وأضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن المدعوين لإجراء المقابلات للدفعة الثالثة بتاريخ 1442/6/25.

وتابعت وزارة العدل أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من خلال الرابط التالي:(https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/recruitment/Pages/AnnouncementR6V2.aspx).



