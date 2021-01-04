السعودية | 50 ألف ريال سعودي.. مكافأة لمبلغ عن غش تجاري

شكرا لقرائتكم 50 ألف ريال سعودي.. مكافأة لمبلغ عن غش تجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المعروف أن أنظمة وزارة التجارة السعودية تكافئ المبلغين عن قضايا الغش والتستر التجاري، ففي مفاجأة سارة، حصل مواطن سعودي على مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، بعد أن قام بالإبلاغ عن حالة غش تجاري.

وقالت الوزارة، أمس الأحد، عبر حسابها على "تويتر"، إن المواطن حصل على مكافأة بقيمة 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار) بعد إبلاغه عن إحدى حالات الغش التجاري.

كما أوضحت أن مكافأة عبدالرحمن جزء من مكافآت قيمتها 123 ألف ريال، تم منحها لـ 19 شخصا أبلغوا عن حالات غش تجاري.

بدوره، عبر عبدالرحمن عن سعادته من سرعة التجاوب، مؤكدا أن البلاغ لم يأخذ سوى نصف ساعة.

وبحسب الوزارة، يحصل المبلغ على مكافآت مالية تتراوح ما بين 25 و30% من قيمة الغرامة المالية التي يتم تحصيلها من صاحب المخالفة، بعد صدور حكم قضائي بذلك.

هذا وقالت الوزارة "شكرًا لكل من أسهم في مكافحة الغش التجاري"، مؤكدة أن المستهلك هو عين الرقابة وبلاغه مهم مهما كان بسيطا لسلامة المواطن والمقيم.