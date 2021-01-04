شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير مكة يعلن فوز "الجبير" بـ "جائزة الاعتدال" لعام 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بـ "جائزة الاعتدال" لعام 2020 في دورتها الرابعة. أعلن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بـ "جائزة الاعتدال" لعام 2020 في دورتها الرابعة. يذكر أن أمير المنطقة أطلع أيضا خلال الحفل على أعمال "معهد الاعتدال" خلال العام الماضي والخطة الأكاديمية والبحثية للعام المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمير مكة يعلن فوز "الجبير" بـ "جائزة الاعتدال" لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.