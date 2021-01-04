شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عائلة تحول مزرعتها إلى وجهة سياحية في العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

قررت عائلة، تحويل مزرعتها إلى وجهة سياحية في العلا، حيث يستمتع الزائر بتجربة قطف الفواكه وعصرها و ممارسة اليوغا والهايكنج.

وقال صاحب المزرعة لقناة " العربية " إن تردد السياح على العلا شجعه لتحويل مزرعته إلى وجهة سياحية، حيث يتم تخطيط برنامج ترفيهي للزائر.

وأضاف : أن الزوار يقومون بقطف الفواكه بأنفسهم قبل الاستمتاع بتناولها كعصير، مما يجعلهم يرحبون بهذه المغامرة الجديدة من نوعها.