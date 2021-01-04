شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» توضح الإجراءات المتبعة حال طلاق زوجين ولم يقم الزوج بالإبلاغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ذكرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الاثنين، الإجراءات المتبعة في حال تم الطلاق بين الزوجين، ولم يقم الزوج بالإبلاغ.
وأوضحت «الأحوال المدنية» أنه إذا تم الطلاق، ولم يقم الزوج بالإبلاغ، فعلى الزوجة أو ولي أمرها مراجعة الأحوال بصك الطلاق، ويتم فصلها عن زوجها وإرجاعها لسجل والدها.
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