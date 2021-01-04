شكرا لمتابعة خبر عن درجات الحرارة المتوقعة خلال انعقاد القمة الخليجية في العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء بمحافظة العلا بالمدينة المنورة، خلال انعقاد القمة الخليجية الـ41، متوقعًا أن تكون درجات الحرارة الصغرى في حدود 10 درجات والكبرى 21 درجة مئوية، وأن يتراوح الجو من صحو إلى غائم جزئياً.

وأوضح مركز الأرصاد، أن من أهم الظواهر الجوية المتوقعة؛ تكون الضباب خلال فترات الليل والصباح الباكر، وأن الرياح ستكون شمالية شرقية وسرعتها بين 12 و30 كلم في الساعة.