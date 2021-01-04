شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 13 رأس خيل يؤجرها مخالفون بمواقف حجز السيارات بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، من ضبط 13 رأسًا من الخيل يستغلها عمالة وافدة؛ وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة.

وجاء ذلك خلال جولات ميدانية مكثفة على حجز السيارات بالشرائع؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وتم مصادرتها وتسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة؛ ليتم حجزها بحكم الاختصاص؛ واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه العمالة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.