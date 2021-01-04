شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على جازان وعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، و الريث ، و الطوال ، و العارضة ، و العيدابي ، و صامطة ، و ضمد ، و فيفا ، وهروب، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة , والحرجة , والمجاردة , والنماص , وبلقرن , وتنومة , وخميس مشيط , ورجال ألمع , وسراة عبيدة , وظهران الجنوب ومحايل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.