شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية: استبعاد المشتركين يكون من خلال جهة العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم استبعاد المشتركين في التأمينات من خلال جهة العمل. أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم استبعاد المشتركين في التأمينات من خلال جهة العمل. وقالت المؤسسة "الاستبعاد يتم عن طريق جهة عملك فور تركك العمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركك العمل". وجاء ذلك ردًا على مستفيد قال " السلام عليكم ما الاجراء المتبع اذا انتهى عقدي مع الشركه بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠ وإلى الان لم يتم اخراجي من التامينات.

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