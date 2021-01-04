شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السبر» يوضح موقف قطعة أرض وهبها رجل لابنه قبل وفاته من الإرث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، على استفسار شخص وهبه والده في حياته قطعة أرض دون إخوته وبعد وفاة الوالد اعترض الإخوة، لافتًا إلى أن الهبة صحيحة حال ملكها الأب وهو في كامل صحته وقبضها الابن.

وقال الشيخ سعد السبر، خلال لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن الهبة تكون صحيحة في حال ملكها الأب وهو في كامل صحته لابنه ملكاً تاماً، مستشهداً بقول أبي بكر رضى الله عنه لابنته: "كنت نَحَلتُكِ نحلا ولو كنت حُزتيه أو قبضتيه كان لك وأما الآن فهو مال وارث".

وأشار "السبر" إلى أن العطية تكون مالاً وارثاً في عدة حالات، منها العطية التي لا تقبض والتي فيها إضرار وكذلك العطية في مرض الموت، داعياً الابن إلى اللجوء إلى المحكمة لحل الإشكالية بينه وبين إخوته.