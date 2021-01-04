شكرا لمتابعة خبر عن توافد مركبات القادمين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهد جسر الملك فهد، اليوم الاثنين، توافد مركبات القادمين إلى المملكة بعد بدء سريان قرار استئناف الرحلات الدولية، والدخول عبر المنافذ أمس الأحد.
وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد أعلنت بدء استقبال المسافرين عبر الجسر بين البحرين والمملكة منذ الساعة 11 صباح أمس، وذلك بعد إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية وفق ضوابط محددة.
كانت هذه تفاصيل خبر توافد مركبات القادمين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.