شكرا لمتابعة خبر عن توافد مركبات القادمين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد ‏جسر الملك فهد، اليوم الاثنين، توافد مركبات القادمين إلى المملكة بعد بدء سريان قرار استئناف الرحلات الدولية، والدخول عبر المنافذ أمس الأحد.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد أعلنت بدء استقبال المسافرين عبر الجسر بين البحرين والمملكة منذ الساعة 11 صباح أمس، وذلك بعد إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية وفق ضوابط محددة.