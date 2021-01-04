بالفيديو.. رصد مساكن في أسطح متهالكة في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): واصلت أمانة منطقة الرياض جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة، وذلك بمشاركة جهات حكومية وأمنية. واصلت أمانة منطقة الرياض جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة، وذلك بمشاركة جهات حكومية وأمنية. وأسفرت جولاتها عن رصد مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية وغابت عنها الاشتراطات الصحية. وأكدت أمانة المنطقة أنها قدمت لملاك هذه المساكن مهلة 48 ساعة لتصحيح أوضاعهم.

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