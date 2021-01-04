إطلاق خمس سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، خمس سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي. أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، خمس سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي. وتضمنت السياسات " تصنيف البيانات، مشاركة البيانات وحمايتها ونشر البيانات المفتوحة وتوثيق الأنظمة والبيانات". ويأتي ذلك سعياً للاستفادة من البيانات من خلال حوكمتها، بما يسهم في رفع جودة هذه البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

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