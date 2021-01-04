بالفيديو... حكم صلاة المرأة بـ"البنطلون" أو في ملابس ضيقة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، خالد المصلح، حكم صلاة المرأة بالبنطلون أو في ملابس ضيقة. أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، خالد المصلح، حكم صلاة المرأة بالبنطلون أو في ملابس ضيقة. وقال المصلح خلال مقطع فيديو : " هذا النوع من اللباس لاينطبق عليه مايطلب من ستر العورة في الصلاة،" وأضاف المصلح أنه لايجوز الصلاة بهذا النوع من الملابس لأنه يصف البشرة ببيان حجمها.

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