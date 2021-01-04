شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل موعد المؤتمر الأسبوعي لمتابعة مستجدات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تأجيل موعد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
وقال العبدالعالي أنه تقرّر عقد المؤتمر هذا الأسبوع يوم الخميس القادم الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥ عصراً، وذلك بدلًا من اليوم الأحد ٢٠٢١/١/٣م.
أضاف بأن المؤتمر سيُقام في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود في موعده المعتاد الأسبوع القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل موعد المؤتمر الأسبوعي لمتابعة مستجدات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.