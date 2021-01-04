شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل موعد المؤتمر الأسبوعي لمتابعة مستجدات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تأجيل موعد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وقال العبدالعالي أنه تقرّر عقد المؤتمر هذا الأسبوع يوم الخميس القادم الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥ عصراً، وذلك بدلًا من اليوم الأحد ٢٠٢١/١/٣م.

أضاف بأن المؤتمر سيُقام في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود في موعده المعتاد الأسبوع القادم.