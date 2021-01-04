شكرا لمتابعة خبر عن 5 جهات لرصد مخالفات تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية في موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): ترغب الجهات المعنية في تشكيل لجان رقابية خلال موسم الحج لرصد ما يقع من مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية. ترغب الجهات المعنية في تشكيل لجان رقابية خلال موسم الحج لرصد ما يقع من مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية. وستتكون هذه اللجنة من وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداخلية والمالية والخارجية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. ومن المقرر أن يتم إيداع قيمة المخالفات التي يتم رصدها في حساب جار لوزارة المالية، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة.

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