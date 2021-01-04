شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" تدعو المدعوين لدخول المقابلة الشخصية (الدفعة الثانية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل عن إجراء المقابلات الشخصية (للدفعة الثانية) من المتقدمين والمتقدمات على المسابقة الوظيفية للعام الحالي (1442هـ)، ابتدا ًء من يوم الأحد الموافق 04/06/1442هـ.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان بتاريخ 25/06/1442هـ عن المدعوين لإجراء المقابلات للدفعة الثالثة.

كما سيتم إرسال رسائل نصية للمدعوين لغرض الدخول إلى موقع الوزارة وطباعة بطاقة دخول المقابلة التي تحتوي على موعد المقابلة ومكانها.

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